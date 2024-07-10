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Щербакова: для меня уход за собой — это всегда релакс

Щербакова: для меня уход за собой — это всегда релакс
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Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала про особенность ухода за лицом.

«Какой бы сложный ни был график, надо стараться не забывать и не забивать на себя, потому что мы у нас одни. Нужно себя беречь. Для меня уход за собой — это всегда релакс. Либо вечером после тяжёлого дня, либо, если есть возможность проснуться пораньше, с утра. Для меня лучше не проснуться в последний момент и выбежать из дома, а с утра находить время на уход за собой», — сказала Щербакова на встрече «Золотого яблока».

Напомним, после победы на Олимпийских играх Щербакова не выступала на соревнованиях. В данный момент Щербакова активно участвует в шоу, а также успешно пробует себя в роли ведущей, в том числе соревнований фигуристов.

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