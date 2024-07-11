Фигуристка Щербакова назвала продукт косметики, с которым себя ассоциирует

Российская фигуристка Анна Щербакова назвала продукт косметики, с которым она себя ассоциирует.

«Я ассоциирую себя с лайнером для стрелок, потому что он может очень сильно менять как взгляд, так и настроение. Это может быть что-то нежное, что-то резкое, яркое. И под настроение можно всегда подбирать, какая ты сегодня», — сказала Щербакова на встрече «Золотого яблока».

Напомним, после победы на Олимпийских играх Щербакова не выступала на соревнованиях. В данный момент Щербакова активно участвует в шоу, а также успешно пробует себя в роли ведущей, в том числе соревнований фигуристов.

Правда, из-за травмы голеностопа Щербакова пропустила весенний тур шоу Этери Тутберидзе. Но в конце марта Анна сообщила, что успешно перенесла операцию.