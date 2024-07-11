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Стали известны цели на будущий сезон чемпионки Европы Луны Хендрикс

Стали известны цели на будущий сезон чемпионки Европы Луны Хендрикс
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Стали известны цели на будущий сезон бельгийской фигуристки, чемпионки Европы Луны Хендрикс.

«Чемпионка Европы Луна Хендрикс недавно приехала в Финляндию, чтобы поработать над двумя новыми программами с хореографом Адамом Соля и начать полноценную подготовку к новому сезону. После недели в Финляндии она вернётся в Бельгию и будет искать лёд, но также наслаждаться временем со своей семьей и своей собакой дома.

Говоря про спортивную составляющую, её главная цель на предстоящий сезон — наслаждаться соревнованиями, не оказывая на себя слишком большого давления.

Её две новые программы — это новый стиль, который зрители не видели, при этом они очень близки сердцу Луны. Она действительно чувствует музыку и может быть собой, катаясь под выбранную музыку», — говорится в публикации аккаунта Golden Skate.

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