Евгения Медведева поделилась ожиданиями от сезона-2024/2025

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала, чего ждёт в фигурном катании от будущего сезона-2024/2025.

«Чего ожидаю? Чего-то красивого, фигурное катание — это же красиво. Мне нравится, как наши спортсмены развиваются, мне нравятся новые форматы соревнований и шоу, которые придумываются.

Фигурного катания стало очень много, и поэтому хочется видеть что-то уникальное. Новых уникальных спортсменов, которые раздвигают рамки возможностей человеческого тела. Чего-то свежего, красивого», — приводит слова Медведевой ТАСС.

Напомним, Медведева является серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в женском одиночном катании и командных соревнованиях. После Олимпиады фигуристка уехала тренироваться в США к специалисту Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу Этери Тутберидзе. С тех пор российская спортсменка не участвовала в соревнованиях и завершила карьеру.