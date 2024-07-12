Антидопинговое агентство Италии скрывает решение по делу фигуриста Грассля

Национальная антидопинговая организация Италии (NADO Italia) отказалась сообщить вердикт по делу о нарушении антидопинговых правил итальянским фигуристом Даниэлем Грасслем, сославшись на решение Итальянского управления по защите конфиденциальности. Об этом сообщило «РИА Новости Спорт».

В сентябре 2023 года появилась информация, что Грассль покинул группу Этери Тутберидзе в России после нарушения антидопинговых правил. Спортсмен трижды пропустил допинг-тесты. В декабре агентство ANSA сообщило, что обвинение запросило для спортсмена двухлетнюю дисквалификацию.

Однако в июне стало известно, что Грассль приступил к тренировкам, а Международный союз конькобежцев (ISU) заявил его к участию в серии Гран-при.

В NADO отказались давать разъяснительный ответ на запрос «РИА Новости Спорт» по поводу решения в отношении Грассля. Во Всемирном антидопинговом агентстве (ВАДА) также не раскрыли информацию по делу итальянского фигуриста.