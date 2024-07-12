«Это очень круто». Туктамышева – о победе 40-летней фигуристки на чемпионате мира

Чемпионка мира Елизавета Туктамышева поделилась мнением о победе канадской пары Максим Дешам/Диана Стеллато‑Дудек на чемпионате мира по фигурному катанию в 2024 году.

— Вы наверняка знаете о паре Максим Дешам/Диана Стеллато‑Дудек. Они выиграли чемпионат мира — 2024, партнерше на тот момент было 40 лет.

— Да, это был очень эмоциональный и классный момент, когда они выиграли у себя дома. Я была рада за них, но не скажу, что они мои фавориты в парах.

Факт, что Диана выиграла главный старт сезона в 40 лет, очень впечатляет. Это круто. Но не будем забывать, что они одержали победу, когда не было российских спортсменов. Если бы наши пары участвовали, так бы не случилось. Но в любом случае молодцы.

Может быть, в парном составе я с каким-то завершившим карьеру фигуристом тоже смогла бы одержать победу, но это же в условиях отсутствия россиян.

— Как понять для себя, что пора уходить? Я восхищен феноменом Дудек, но чисто с жизненной точки зрения не считаю, что ездить по турнирам в 40 лет — круто.

— Да не, это очень круто. Человек же не впустую провел паузу в карьере, она занималась другим делом, совмещает свою деятельность с профессиональным спортом. Такой подход имеет место в фигурном катании, – приводит слова Туктамышевой «Матч ТВ».