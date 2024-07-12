«Пока с полным энтузиазмом подхожу к работе». Туктамышева рассказала о тренерском опыте

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала о первом опыте работы тренером.

— Думаю, что все начинают путем проб. Мало кто заранее знает — зайдет ли. Такая проба у меня была на сборах группы Алексея Николаевича в Кисловодске. Мне понравилось, пока я с полным энтузиазмом подхожу к работе. Даже собираясь в Японию, такое замечательное путешествие, не хочется оставлять детей, хотя знаю, что все будет хорошо и с ними много прекрасных тренеров.

— В своей влюбленности в тренерское дело вы видите влияние Алексея Мишина?

— Конечно. Мне всегда было комфортно работать с ним, приходить в «Юбилейный», симпатию вызывала сама атмосфера. Желаю перенять стиль тренировочной работы Профессора в будущем, если решу полноценно стать тренером. Также хочется доносить до детей определенные мысли, чтобы они приходили на каток с улыбкой и мотивацией. У меня было так, и именно поэтому я долго находилась в спорте.

Пока что дети меня прекрасно слушаются и не было каких-то спорных моментов.

— Забегая вперед, вам было бы комфортно начать с детей в группе Мишина или отдалиться и создать свою группу?

— Пока что мне комфортно в нынешнем статусе. В группе ребята разного возраста, начиная от девяти лет и заканчивая взрослыми. Возраст абсолютно разный. К каждому надо найти индивидуальный подход. Мне нравится, что поколения пересекаются, можно смотреть на одних и на других, учиться, – приводит слова Туктамышевой «Матч ТВ».