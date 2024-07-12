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Елизавета Туктамышева назвала сумму, которой ей хватает на комфортную жизнь

Елизавета Туктамышева назвала сумму, которой ей хватает на комфортную жизнь
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Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева поделилась финансовым советом, а также рассказала, сколько денег ей хватает для комфортной жизни в месяц.

— Как оцените свою финансовую грамотность?
— Хотелось бы лучше.

— Но вы не тот человек, который с призовых пошел бы в ЦУМ и закупился шмотками…
— Нет, но тратить деньги могу активно.

— После приостановки карьеры вы прибавили в финансовом плане?
— Точно не убавила, большое количество шоу компенсирует призовые на турнирах.

— Какой совет можете дать людям, которые не умеют грамотно распоряжаться деньгами?
— Положить всю имеющуюся сумму под процент в банк, чтобы не было возможности их снимать, — откладывать. Это самый простой способ.

— Сколько вам сейчас нужно денег в месяц, чтобы комфортно чувствовать себя в Петербурге? Не учитывая большие покупки и активный шопинг.
— Где-то 200 тысяч рублей, – сказала Туктамышева в беседе с «Матч ТВ».

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