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Евгения Медведева представила показательный номер под песню Анжелики Варум «Мама моя»

Евгения Медведева представила показательный номер под песню Анжелики Варум «Мама моя»
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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева представила новый показательный номер под песню Анжелики Варум «Мама моя». Под эту композицию фигуристка выступила на шоу Ильи Авербуха «Вместе и навсегда» в Сочи.

На экране в момент выступления Медведевой показывали совместные снимки спортсменки и её мамы. Видео нового номера Медведевой в социальных сетях поделилась фан-группа фигуристки.

Напомним, Медведева является серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в женском одиночном катании и командных соревнованиях. После Олимпиады фигуристка уехала тренироваться в США к специалисту Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу Этери Тутберидзе. С тех пор российская спортсменка не участвовала в соревнованиях и завершила карьеру.

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