Евгения Медведева представила показательный номер под песню Анжелики Варум «Мама моя»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева представила новый показательный номер под песню Анжелики Варум «Мама моя». Под эту композицию фигуристка выступила на шоу Ильи Авербуха «Вместе и навсегда» в Сочи.

На экране в момент выступления Медведевой показывали совместные снимки спортсменки и её мамы. Видео нового номера Медведевой в социальных сетях поделилась фан-группа фигуристки.

Напомним, Медведева является серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в женском одиночном катании и командных соревнованиях. После Олимпиады фигуристка уехала тренироваться в США к специалисту Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу Этери Тутберидзе. С тех пор российская спортсменка не участвовала в соревнованиях и завершила карьеру.