Загитова выступила в паре с Энбертом на шоу Навки в Сочи

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выступила в паре с серебряным призёром Олимпийских игр российским фигуристом, выступавшем в парном катании, Александром Энбертом в шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила» в Сочи. В своём телеграм-канале Загитова показала фрагмент выступления.

Ранее в социальных сетях олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова анонсировала своё собственное ледовое шоу «Хранители времени». Оно пройдёт 29 и 31 августа в Казани на «Татнефть-Арене».

Помимо личного титула на ОИ, Алина Загитова становилась чемпионкой мира 2019 года, серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов, а также чемпионкой Европы 2018 года.

Энберт, помимо серебра Олимпиады в командных соревнованиях, также имеет в своём арсенале бронзу чемпионатов мира и Европы. Он выступал в парном катании вместе с партнёршей Натальей Забияко.