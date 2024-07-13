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Константинова: не знаю, что должно произойти, чтобы я начала делиться личной жизнью

Константинова: не знаю, что должно произойти, чтобы я начала делиться личной жизнью
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Российская фигуристка Станислава Константинова, участница чемпионатов мира и Европы, ответила на вопросы подписчиков в своих социальных сетях.

— Карьера или семья?
— Семья. Я привязана к своим, даже не могу на постоянной основе перебраться в Москву, постоянно езжу в Питер. Хочу, чтобы у меня в будущем была крепкая семья, всё сделаю для этого.

— Почему не афишируешь личную жизнь?
 — Личное оставляю только для себя. Не знаю, что должно произойти, чтобы я начала этим делиться.

— Ты ревнивая?
 — Не ревную, а охраняю.

Напомним, Константинова пропустила сезон-2021/2022 из-за множества травм и перенесённой коронавирусной инфекции. В январе 2023 года спортсменка объявила о завершении карьеры. В 2024 году фигуристка была приглашена для участия в турнире шоу-программ «Русский вызов», однако не выступила по решению организаторов.

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