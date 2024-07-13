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«Бессонные ночи, куча репетиций». Алина Загитова поделилась своим текущим состоянием

«Бессонные ночи, куча репетиций». Алина Загитова поделилась своим текущим состоянием
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о своих повседневных делах.

«Друзья, вижу, что вы переживаете за моё настроение. Спасибо вам большое. У меня всё хорошо, просто немного приболела. Но это неудивительно, потому что бессонные ночи, куча репетиций, студия и другие вопросы, связанные с шоу… А так всё супер, не переживайте», — сказала Загитова в своём телеграм-канале.

Ранее в социальных сетях олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова анонсировала своё собственное ледовое шоу «Хранители времени». Оно пройдёт 29 и 31 августа в Казани на «Татнефть-Арене».

Помимо личного титула на ОИ, Алина Загитова становилась чемпионкой мира 2019 года, серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов, а также чемпионкой Европы 2018 года.

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