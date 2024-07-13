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«Это нужно уважать». Тарасова — о решении борца Мамедова не выступать на Олимпиаде

«Это нужно уважать». Тарасова — о решении борца Мамедова не выступать на Олимпиаде
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась по поводу решения борца Шамиля Мамедова отказаться от выступления на Олимпиаде.

«Я думаю, что это решение искреннее. Это решение человек может принять, может быть, один раз в жизни. И это решение нужно уважать», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Мамедов выступает в весовой категории до 65 кг. Ранее пресс-служба МОК сообщила, что Мамедов принял приглашение на Олимпийские игры. 6 июля Федерация спортивной борьбы России сообщила, что российские борцы, получившие приглашение от МОК, отказались участвовать в предстоящей Олимпиаде. Мамедов был единственным борцом, который принял приглашение для участия в Олимпийских играх.

Напомним, 6 июля Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) опубликовала официальное обращение, в котором заявила об отказе принимать участие в Олимпиаде.

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