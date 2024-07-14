Тарасова ответила на вопрос о возможном возвращении Туктамышевой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова дала комментарий по поводу российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой.

«Если Елизавета сказала, что не будет возвращаться, то что мне ее ждать? Никто не слышит, что она говорит?

Мы сейчас нигде не участвуем: ни на чемпионатах мира, ни на чемпионатах Европы, и возраст Туктамышевой не позволяет ждать еще несколько лет нашего возвращения.

Желаю Елизавете счастливо прожить жизнь в своей профессии и радовать ее любящих болельщиков своим творчеством!», — приводит слова Тарасовой Sport24.

Напомним, в октябре 2023 года Туктамышева объявила о паузе в карьере в возрасте 26 лет. В последний раз на соревнованиях она участвовала в марте 2023 года, когда на финале Гран-при России заняла третье место.

Сейчас Елизавета принимает участие в различных шоу.