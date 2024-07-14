Евгений Плющенко рассказал, какими видами спорта увлекается его сын Александр

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко и его сын Александр приняли участие в московском фестивале VK в специальной зоне «Знание. Лекторий». Руководитель академии Плющенко ответил на вопрос о спортивных интересах своего сына.

«Саша у меня занимается, помимо фигурного катания, футболом. Сейчас делаем в «Ангелах Плющенко» в Московской области футбольное поле, это будет профессиональная школа по футболу. Буквально в начале августа мы открываем футбольную академию. Сейчас такая, может, получится совместная школа с «Броуками», это медиафутбольная лига.

Александр также играет хорошо в теннис, строим также теннисную академию. Падел-теннис безумно развивается по всему миру и развивается у нас. Дети должны быть разносторонними. Почему мне повезло долго кататься и выступать на хорошем уровне – фигуристы многогранные, не просто вышел и прыгнуть надо, это и балет, это и театр со своими жестами, улыбками, мимикой», — передаёт слова Плющенко корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Напомним, у Плющенко есть сын Егор от первой супруги Марии Ермак, а от нынешнего брака с Яной Рудковской — сыновья Александр и Арсений.

Сейчас Александру 11 лет. Он занимается фигурным катанием в академии своего отца «Ангелы Плющенко» и задействован в его шоу. Тренировками мальчика занимается не только его отец, но и мама — Яна Рудковская.