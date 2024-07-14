«Волнение присутствует». Александр Плющенко — о выступлениях с отцом

Сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр Плющенко рассказал, что в выступлениях с папой всегда настроен хорошо кататься.

— Какие у тебя ощущения, когда ты выступаешь со мной?

— Я настроен всегда хорошо откататься, с папой мне, конечно, больше нравится выступать. С таким папой!

Всегда надо выступать хорошо, и с папой, и без папы. Конечно, волнение всегда присутствует, но его надо перебороть, — передаёт слова Плющенко Яна Левхина.

Напомним, Евгений и Александр Плющенко принимают участие в московском фестивале VK в специальной зоне «Знание. Лекторий».

Сейчас Александру 11 лет. Он занимается фигурным катанием в академии своего отца «Ангелы Плющенко» и задействован в его шоу. Тренировками мальчика занимается не только его отец, но и мама — Яна Рудковская.