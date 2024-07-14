«На льду я тренер». Плющенко рассказал, как ведёт себя с сыном Александром

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, почему на тренировках ведёт себя строго со своим сыном Александром Плющенко.

«Я строгий, потому что Санёк понимает, что на льду я тренер. Сняли коньки – я отец. Иначе не получится. Конечно, он подъезжает ко мне на льду, мы каждый день тренируемся по несколько раз, ледовые тренировки, хореография, ОФП. Он подъезжает ко мне на льду и: «Пап, пап, посмотри». Он понимает, что я его тренер, и это самое главное. Когда переходят эту грань, не получится ничего», — передаёт слова Плющенко корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Сейчас Александру 11 лет. Он занимается фигурным катанием в академии своего отца «Ангелы Плющенко» и задействован в его шоу. Тренировками мальчика занимается не только его отец, но и мама — Яна Рудковская.