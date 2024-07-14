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«На льду я тренер». Плющенко рассказал, как ведёт себя с сыном Александром

«На льду я тренер». Плющенко рассказал, как ведёт себя с сыном Александром
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, почему на тренировках ведёт себя строго со своим сыном Александром Плющенко.

«Я строгий, потому что Санёк понимает, что на льду я тренер. Сняли коньки – я отец. Иначе не получится. Конечно, он подъезжает ко мне на льду, мы каждый день тренируемся по несколько раз, ледовые тренировки, хореография, ОФП. Он подъезжает ко мне на льду и: «Пап, пап, посмотри». Он понимает, что я его тренер, и это самое главное. Когда переходят эту грань, не получится ничего», — передаёт слова Плющенко корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Сейчас Александру 11 лет. Он занимается фигурным катанием в академии своего отца «Ангелы Плющенко» и задействован в его шоу. Тренировками мальчика занимается не только его отец, но и мама — Яна Рудковская.

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