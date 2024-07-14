«Всё в своё время». Плющенко дал совет родителям и тренерам, как воспитывать чемпиона

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко и его сын Александр приняли участие в московском фестивале VK в специальной зоне «Знание. Лекторий». Руководитель академии Плющенко посоветовал родителям не требовать успехов от детей в краткосрочное время.

«В профессиональных видах спорта родители относятся агрессивно, хотят, чтобы дети прямо сейчас всё выполнили, всё исполнили лучше. Мой совет родителям и тренерам — всё в своё время. Да, нужно работать, да, нужно тренироваться, но давить, прессовать ребёнка — я против. Меня воспитывал мой великий тренер Алексей Николаевич Мишин, мы с ним больше 20 лет проработали, я никогда не менял тренера, он ни разу на меня не повысил тон. Он умел донести до меня, как правильно построить тренировочный процесс. Я приехал в Петербург один, без родителей, с моим предыдущим тренером, попал в группу к Алексею Николаевичу, и он меня взял. Я видел только поддержку, только помощь от великого тренера, по сей день благодарен. Это величайший специалист и педагог. Тренер — это не просто «бей-беги». Профессиональный спорт — это не физкультура, это постоянные травмы, это сверхнагрузка, сверхподготовка. Не всегда спортсмен может выполнить, поэтому спортсмен должен слышать и слушать тренера, если это наладится, то будет результат», — передаёт слова Плющенко корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.