«Это большая сенсация». Плющенко заявил, что Александра Трусова вернулась в спорт

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко и его сын Александр приняли участие в московском фестивале VK в специальной зоне «Знание. Лекторий». Руководитель академии Плющенко ответил на вопрос о контрольных прокатах сборной России

«У нас в Санкт-Петербурге будут контрольные прокаты. Саша Трусова вернулась в спорт. Мы каждый день работаем. Это сенсация большая. Я доказал, что это возможно, надеюсь, что и мой спортсмен докажет. Рекомендую поехать. Макар Игнатов катается, тоже будут сенсации. Следите», — передаёт слова Плющенко корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Напомним, ранее появилась информация, что Александра Трусова планирует принять участие в контрольных прокатах сборной России, которые пройдут с 14 по 15 сентября в Санкт-Петербурге.