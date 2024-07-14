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«У меня не было еды». Плющенко рассказал, как пережил тяжёлые времена

«У меня не было еды». Плющенко рассказал, как пережил тяжёлые времена
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, как переживал тяжёлый период в своей жизни.

«Мне было тяжело, особенно в 11 лет, когда переехал из Волгограда в Петербург, у меня не было вообще еды. У меня были одни рваные кроссовки, одни штаны, одна футболка, денег совершенно не было. Мне приходилось собирать бутылки, чтобы купить хлеб. Тяжёлые были времена, многие помнят 90-е годы. И мне в своё время помог Антон Сихарулидзе, олимпийский чемпион в парном катании. Сейчас он возглавляет наше фигурное катание. Он мне помог, увидел мои рваные кроссовки и принёс просто свои вещи. Они были на четыре размера больше, но это было такое счастье! Дал какую-то копеечку, чтобы я пошёл купил доширак, съел хлеб. Это я запомнил на всю жизнь. К сожалению, больше никто не помог, кроме Антона. Папа у меня жил в Волгограде с мамой, денег катастрофически не хватало. Я это всё вспоминаю, и сейчас мне хочется помочь талантливым детям, людям, которые живут в недостатке, но у них талантливые дети. Мы с супругой решили, что, пока у нас есть силы, возможности, мы будем это делать», — передаёт слова Плющенко корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Ранее Евгений Плющенко рассказал, почему на тренировках ведёт себя строго со своим сыном Александром Плющенко.

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