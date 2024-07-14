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«Стараемся вникнуть в каждого». Плющенко — о работе с подопечными

«Стараемся вникнуть в каждого». Плющенко — о работе с подопечными
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, что они с супругой Яной Рудковской помогают своим ученикам с их жизненными проблемами.

«Многие приходят к нам с Яной со своими проблемами, мы пытаемся их решить, мы не можем от них отречься, стараемся помочь. Стараемся вникнуть в каждого — кого-то перевести в школу, кому-то снять квартиру, не дай бог, кто-то ушёл из жизни — ещё этим занимаемся. Не просто потренировали и всё, а чуть поменяли систему, меняем», — передаёт слова Плющенко корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Напомним, Евгений и Александр Плющенко принимают участие в московском фестивале VK в специальной зоне «Знание. Лекторий».

Ранее Евгений Плющенко поделился тем, как переживал трудный период в жизни, а также рассказал, почему на тренировках ведёт себя строго со своим сыном Александром Плющенко.

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