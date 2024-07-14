Олимпийский чемпион возглавит отделение хоккея в академии Евгения Плющенко

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко ответил на вопрос об открытии отделения хоккея в «Ангелах Плющенко».

«Думаю, в течение года мы сделаем ещё одну ледовую арену и возглавит школу хоккея Валерий Каменский, наш легендарный чемпион. Будет тренировать, возьмёт штат. Также с начальной подготовкой будет хоккей у нас тоже в нашей деревне», — передаёт слова Плющенко на московском фестивале VK в специальной зоне «Знание. Лекторий» корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Ранее Евгений Плющенко рассказал, что его сын Александр увлекается фигурным катанием, футболом и теннисом, а также объяснил, почему на тренировках ведёт себя с ним строго.

Напомним, у Плющенко есть сын Егор от первой супруги Марии Ермак, а от нынешнего брака с Яной Рудковской — сыновья Александр и Арсений.