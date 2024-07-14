«Монстр, машина, танк». Плющенко — о благодарности Рудковской

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поблагодарил свою супругу Яну Рудковскую за всё, что она для него сделала.

«Семья — это приоритет номер один. Семья — это самое главное. Дети, жена, бабушки, родители — номер один. Те, кем ты дорожишь, за кого ты радеешь, за кого ты переживаешь, кем гордишься. Стараешься, живёшь для них.

Мне вообще повезло. Повезло с женой. Это в хорошем плане монстр, машина, танк.

Меня Яна вообще вернула в 2010 году. Я в 2006 году выиграл Олимпиаду и ушёл из спорта. Три года катался в шоу, занимался совершенно другими проектами. Мы поехали на какое-то мероприятие, и я там катался, сделал аксель в три с половиной оборота. Она мне говорит: «Ты ещё ничего, тебе надо вернуться в спорт». Я так на неё посмотрел: «Ты что, сдурела? Мне 27 лет». И она меня вернула на третью Олимпиаду. Потом Сочи. Она проехала со мной все сборы, все соревнования, все операции, была всегда со мной рядом. Поэтому я благодарен Яне безумно. Она меня вытащила, как говорится, ещё дальше.

А сейчас мы вместе создали академию — одну, вторую — в Москве, Московской области. У нас сейчас развивается и академия в Кемерово. Вообще у меня есть мысли, идея развить фигурное катание по всей стране. Вот я сейчас из Волгограда, обратился к руководству Волгограда: «Давайте возобновим школу фигурного катания». Ноль ответа, ноль ответа», — передаёт слова Плющенко корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Ранее Евгений Плющенко рассказал, что они с супругой Яной Рудковской помогают своим ученикам с разными жизненными проблемами.