«Перед собой поставила задачу войти в топ». Плющенко — о дебюте Самоделкиной за Казахстан

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о дебюте Софьи Самоделкиной за Казахстан.

«Софья уже улетела сегодня, завтра у неё будет тренировочный день. Поедет тренер из моей команды Алексеев Сергей, он сегодня вылетает. Это её первый старт, он не очень серьёзный, поэтому будет такой тренировочный прокат без ультра-си, без тройного акселя и четверных. Надо плавно войти в соревновательный этап, дальше будем смотреть. Планы грандиозные, она тренируется хорошо. Перед собой поставила задачи войти в топ, у неё всё может получиться. В дальнейшем планирую ездить с ней на соревнования», — передаёт слова Плющенко на московском фестивале VK в специальной зоне «Знание. Лекторий» корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

В августе 2023 года Самоделкина сменила спортивное гражданство на казахстанское. С нового сезона она планирует выступать за сборную этого государства, в том числе на международных соревнованиях.