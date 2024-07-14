«Недруги прекрасно знают, откуда мы». Плющенко — о выступлениях под нейтральным флагом

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко ответил на вопрос, согласился ли бы он кататься под нейтральным флагом.

«Я уже отвечал на этот вопрос. Все прекрасно знают, откуда мы, какую страну мы представляем. Обязательно надо ехать под нейтральным флагом, если есть такая возможность. Наши недруги прекрасно знают, откуда мы. Вот там ещё доказать, победить, показать нашу позицию, наше место — что мы лучшая страна, что мы лучшие. Даже в сегодняшней обстановке на мировой арене. Мне несколько депутатов позвонило, если честно, когда вся история началась с Международным олимпийским комитетом: «У тебя есть вес, у тебя есть слово, поддержи, чтобы наши спортсмены не ехали», я послал их в космос, этих депутатов, сказал: «Встань на место спортсмена, ты сидишь каждый день, это другая работа, а они каждый день тоже пашут». Есть ещё и временной отрезок, Олимпиада каждые четыре года. Кто-то может не попасть, большинство травмируются, всякое бывает. Поддержите их! Я слышал многих тренеров, что мы должны бойкотировать.

Наш руководитель Владимир Владимирович Путин сказал — это желание каждого спортсмена. Если есть возможность ехать, если есть желание — здорово. Если бы я был на месте спортсменов, я бы поехал. И показал бы, что представляю нашу страну», — передаёт слова Плющенко корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Ранее Евгений Плющенко заявил, что Александра Трусова вернулась в спорт.