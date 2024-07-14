Плющенко рассказал, в каком качестве ему нравится быть больше: спортсмена или тренера

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, в каком качестве ему нравится находиться больше: спортсмена, выступающего в шоу, или тренера, общественного деятеля.

«Это вообще две разные жизни. Знаете, многие спортсмены и даже великие спортсмены, которые добились топовых результатов, олимпийских медалей, теряются. Мне всегда задают вопрос, я сам себе его задам и вам отвечу: как найти себя после спорта, куда двигаться, как двигаться? Если ты всю жизнь занимался своей профессией, моя профессия — спорт, то останься там, где ты многое знаешь, либо учись на другую профессию. Многие у нас могут перестроиться, научиться.

Я нашёл себя в другом амплуа. Да, я уже не соревнуюсь, но мы делаем всё равно очень хорошие проекты: «Снегурочка», «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Снежный король» и новый наш последний проект «Русалочка». Сейчас мы готовим новое шоу, которое будет ещё круче. У меня был большой опыт выступать с выдающимися артистами. Мы делали шоу и с нашими звёздами — Филиппом Киркоровым, Стасом Михайловым, Валерией, Димой Биланом, со многими. Совместили фигурное катание с артистами. Сделали фигурное катание с балетом.

Нужно жить дальше, забыть. Как я говорю, это была одна жизнь, она прошла хорошо, на мой взгляд. Сейчас новая жизнь. Я не могу прыгнуть четверной прыжок, понятное дело. Не могу скатать произвольную программу. Но я остался как владелец шоу и ещё выступаю как артист. Было приятно, конечно, стоять перед всем миром на первом месте — это была моя цель. Сейчас цель другая — мои спортсмены. Чтобы они продолжили наши традиции, стали лучшими.

Сейчас новая жизнь — построить объекты, делать комфортные условия спортсменам. Я не знаю, у меня, конечно, есть и другие планы на 10–20 лет. Но мне безумно повезло с моей женой, потому что как только я немножечко присяду — стул убирается. Вперёд! Бывает безумно тяжело, просто безумно. Но у меня такой серьёзный локомотив — вперёд!» — передаёт слова Плющенко корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.