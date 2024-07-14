Александра Трусова и Макар Игнатов раскрыли дату свадьбы

Российские фигуристы Александра Трусова и Макар Игнатов объявили дату свадьбы. На фестивале VK влюблённые оригинальным способом раскрыли, что свадьба состоится 17 августа. Ранее стало известно, что свидетельницей Трусовой на свадьбе будет ещё одна фигуристка Софья Самоделкина.

Напомним, Игнатов сделал предложение Трусовой совсем недавно, сама спортсменка призналась, что не раздумывая ответила «да». Пара готовится к свадьбе, хотя в отношениях они меньше года. Ранее Трусова встречалась с другим фигуристом из России — Марком Кондратюком. Расставание с ним было крайне болезненным, после него она «отходила» несколько месяцев.

Сегодня, 14 июля, Евгений Плющенко объявил, что Александра Трусова возвращается в профессиональный спорт после паузы в карьере.