ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Александра Трусова подтвердила выступление на контрольных прокатах сборной России

Александра Трусова подтвердила выступление на контрольных прокатах сборной России
Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года Александра Трусова подтвердила информацию о выступлении на контрольных прокатах сборной России.

«Да, я хочу попробовать выступить. Спрашивали Федерацию фигурного катания, поэтому — да, я хочу попробовать.

В контрольных прокатах буду, насчёт сезона не знаю пока что, жизнь покажет. Самое главное – здоровье», – передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Сегодня, 14 июля, двукратный олимпийский чемпион, ныне тренер Евгений Плющенко сообщил, что Трусова вернулась в спорт. Она примет участие в контрольных прокатах сборной России, которые состоятся в Санкт-Петербурге с 14 по 15 сентября. Плющенко также заявил, что возвращение Трусовой – это «большая сенсация».

Материалы по теме
«Это большая сенсация». Плющенко заявил, что Александра Трусова вернулась в спорт
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android