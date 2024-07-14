Александра Трусова подтвердила выступление на контрольных прокатах сборной России

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года Александра Трусова подтвердила информацию о выступлении на контрольных прокатах сборной России.

«Да, я хочу попробовать выступить. Спрашивали Федерацию фигурного катания, поэтому — да, я хочу попробовать.

В контрольных прокатах буду, насчёт сезона не знаю пока что, жизнь покажет. Самое главное – здоровье», – передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Сегодня, 14 июля, двукратный олимпийский чемпион, ныне тренер Евгений Плющенко сообщил, что Трусова вернулась в спорт. Она примет участие в контрольных прокатах сборной России, которые состоятся в Санкт-Петербурге с 14 по 15 сентября. Плющенко также заявил, что возвращение Трусовой – это «большая сенсация».