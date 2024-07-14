Трусова ответила, с кем из Вселенной мультфильмов хотела бы повеселиться

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года российская фигуристка Александра Трусова назвала героев мультфильма, с которыми хотела бы повеселиться.

— Представь: ты попала во Вселенную мультфильмов, с кем бы ты там затусила?

— С Рапунцель и Русалочкой, – передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Сегодня, 14 июля, стало известно, что Александра Трусова выступит на контрольных прокатах сборной России, которые состоятся в Санкт-Петербурге с 14 по 15 сентября.

Об этом сначала сообщил двукратный олимпийский чемпион, ныне тренер Евгений Плющенко. Он также заявил, что возвращение Трусовой – это «большая сенсация». Позднее информацию об участии в контрольных прокатах подтвердила сама Александра.