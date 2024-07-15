Анна Щербакова — о фото с сестрой: Ань и Янь. Вместе скучаем по Инь

Российская фигуристка олимпийская чемпионка 2022 года, чемпионка мира в одиночном катании 20-летняя Анна Щербакова поделилась совместной фотографией с младшей сестрой Яной и добавила фото старшей — Инны.

Фото: Из личного архива Анны Щербаковой

Фото: Из личного архива Анны Щербаковой

«Ань и Янь. Вместе скучаем по Инь», — подписала фотографии Щербакова в своём телеграм-канале.

Яне Щербаковой 16 лет, Инне — 22 года. Она первой в семье начинала заниматься фигурным катанием, но не связала себя с карьерой спортсменки.

Напомним, после победы на Олимпийских играх — 2022 в Пекине Щербакова не выступала на спортивных соревнованиях. Из-за травмы голеностопа Анна пропустила весенний тур шоу Этери Тутберидзе. В конце марта фигуристка сообщила, что успешно перенесла операцию. В данный момент она активно участвует в шоу, а также успешно пробует себя в роли ведущей, в том числе соревнований фигуристов.