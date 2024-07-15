Александра Трусова восстановила самый сложный четверной прыжок — источник

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в женском одиночном катании Александра Трусова восстановила лутц, который она будет готовить к контрольным прокатам сборной России, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По информации источника, самый дорогой прыжок в четыре оборота у Трусовой получается «достаточно стабильно», но спортсменка хочет выйти на контрольные прокаты сборной России как минимум с двумя видами ультра-си. Окончательное решение на этот счёт будет зависеть от её физической формы.

В воскресенье, 14 июля, 20-летняя Трусова подтвердила информацию о выступлении на контрольных прокатах сборной России, которые пройдут с 14 по 15 сентября в Санкт-Петербурге.

Последним официальным турниром для фигуристки был один из этапов российской серии Гран-при сезона-2022/2023. С тех пор фигуристка не выступала на соревнованиях, а только участвовала в нескольких ледовых шоу.