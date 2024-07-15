Александра Трусова не планирует полноценно возвращаться в спорт в этом сезоне — источник

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в женском одиночном катании Александра Трусова не планирует полноценно возвращаться к соревнованиям, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По информации источника, 20-летняя фигуристка рассматривает возможность выступления в предстоящем езоне только на нескольких стартах. Окончательное решение будет принято по результатам летней подготовки.

В воскресенье, 14 июля, Трусова подтвердила информацию о выступлении на контрольных прокатах сборной России, которые пройдут с 14 по 15 сентября в Санкт-Петербурге.

Последним официальным турниром для фигуристки был один из этапов российской серии Гран-при сезона-2022/2023. С тех пор фигуристка не выступала на соревнованиях, а только участвовала в нескольких ледовых шоу.