БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«И всё же я катаюсь…» Костомаров в паре с супругой Домниной вышел на лёд в шоу Авербуха

«И всё же я катаюсь…» Костомаров в паре с супругой Домниной вышел на лёд в шоу Авербуха
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира в танцах на льду российский фигурист Роман Костомаров вместе с супругой Оксаной Домниной выступил в шоу Ильи Авербуха «Вместе и навсегда».

«И всё же я катаюсь… Хотя невероятно трудно… Хочется всё послать далеко и надолго…Но я рад видеть и слышать ваши аплодисменты! Они вдохновляют и дают силы идти дальше.

Спасибо за вашу любовь и поддержку!» — написал фигурист в своём телеграм-канале.

Напомним, Костомаров был госпитализирован 10 января 2023 года с тяжёлой формой пневмонии. Из-за осложнений, связанных с болезнью, у спортсмена развился некроз конечностей. Ему были проведены ампутации на руках и ногах. После этапа протезирования ног Костомаров начал тренироваться в больнице, откуда был выписан 6 июля после 175 дней лечения. Костомаров принимает участие в ледовых шоу и различных медийных проектах.

Материалы по теме
Видео
«Психушка ждёт». Костомаров выложил видео своего танца
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android