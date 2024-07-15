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Энберт рассказал, чего ждёт от возвращения Трусовой

Энберт рассказал, чего ждёт от возвращения Трусовой
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Серебряный призёр Олимпийских игр российский фигурист Александр Энберт высказался по поводу возможного возвращения Александры Трусовой на лёд.

«Я с нетерпением жду прокатов, чтобы увидеть, какие программы будут у Александры, если она будет выступать. Пять четверных в первые сезоны возобновления карьеры сложно представить, но какие-то лидирующие позиции в сборной — это возможно», — приводит слова Энберта Metaratings.

Напомним, ранее появилась информация, что Александра Трусова планирует принять участие в контрольных прокатах сборной России, которые пройдут с 14 по 15 сентября в Санкт-Петербурге.

Последним официальным турниром для Трусовой был один из этапов российской серии Гран-при сезона-2022/2023. С тех пор фигуристка не выступала на соревнованиях, а только участвовала в нескольких ледовых шоу.

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