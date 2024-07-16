БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Видео: прокат короткой программы Софьи Самоделкиной на летнем чемпионате Казахстана

Видео: прокат короткой программы Софьи Самоделкиной на летнем чемпионате Казахстана
Аудио-версия:
Комментарии

Появилось видео проката короткой программы бывшей российской фигуристки Софьи Самоделкиной на летнем чемпионате Казахстана. Спортсменка упала при исполнении тройного лутца.

С результатом 52,23 балла занимает на данный момент текущее второе место в соревнованиях. Это дебютное выступление Самоделкиной в качестве казахстанской фигуристки. До этого последний раз она выходила на старт в финале Гран-при России 3-5 марта 2023 года, где заняла предпоследнее, 11-е место.

Летний чемпионат Казахстана проходит в Караганде с 15 по 18 июля. На соревнованиях Самоделкина представляет Астану.

В августе 2023 года фигуристка сменила спортивное гражданство на казахстанское. С нового сезона она будет выступать за сборную этого государства на международных соревнованиях.

Материалы по теме
Фото
Софья Самоделкина упала с тройного лутца на летнем чемпионате Казахстана
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android