«Перетянула с этим чёртовым фигурным катанием». Гордеева — о смерти Гринькова

Фигуристка Екатерина Гордеева рассказала, с чем было связано чувство вины после смерти мужа и партнёра Сергея Гринькова.

— Вы рассказывали в одном из интервью, что вы чувствовали вину перед дочерью и перед матерью Сергея. С чем это было связано?

— Я любила фигурное катание больше. Мне всегда очень хотелось выступать. Я была ответственная. А он просто очень талантливым человеком был, ему не нужно было много работать, чтобы получилось так, как нужно. Он очень стильный был во всех отношениях – начиная от того, как общаться с людьми, до одежды.

Чувство вины… Я думала, что я, наверное, его перетянула с этим чёртовым фигурным катанием. Ну не то что он совсем не хотел кататься, но ему и так нормально было жить. Раньше за ним врачи постоянно следили, диспансеризация каждые полгода. А когда мы начали выступать в Америке, то мы не проверялись так часто. У него где-то год болела очень сильно спина, делали уколы. Но на сердце он не жаловался, — сказала Гордеева в интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец.

Гордеева и Гриньков – двукратные олимпийские чемпионы в парном катании. Гриньков умер в 1995 году во время тренировки от инфаркта.