Екатерина Гордеева рассказала о депрессии после смерти мужа Сергея Гринькова

Бывшая советская и российская фигуристка двукратная чемпионка Олимпийских игр Екатерина Гордеева рассказала о своём психологическом состоянии после смерти мужа и партнёра Сергея Гринькова.

«Остановилось как бы время. Всё время холодно, у тебя будто один и тот же час происходит всё время. Сухо, вообще плакать не могла. Остановились ощущения все, только такие какие-то мысли, что всё из-за тебя, всё из-за тебя.

Мама с папой, конечно, всё время рядом были. Забирали Дашку, когда понимали, что я в ступор вхожу. Даше надо было сказать. Я помню, что учительница очень помогла с детского садика. Она сказала: всё рассказывай, как есть, не надо вот это: папа там, сейчас приедет из командировки. Прям конкретно скажи: у папы заболело сердце и так случилось, он умер», — сказала Гордеева в эфире YouTube-канала Надежды Стрелец.

Сергей Гриньков умер в 1995 году во время тренировки от инфаркта в возрасте 28 лет.