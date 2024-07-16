«Сползла на пол с дивана». Гордеева рассказала, как отреагировала на смерть Гринькова

Фигуристка Екатерина Гордеева рассказала, как отреагировала на смерть мужа и партнёра Сергея Гринькова, а также поделилась воспоминаниями с того дня.

«Это было утро, мы только проснулись. Это был накопленный стресс, он терпел эту боль. Первые вопросы, которые мне стали задавать, когда всё это случилось: а он принимает какие-то таблетки, наркотики? Я в шоке была от этих вопросов. Некоторые люди думали, что произошла передозировка таблеток, допустим.

Первое, что случилось — он схватился за спину. Я подумала: ну вот, опять заболела спина. И всё, он согнулся, схватился за спину и потом уже лёг на лёд. Была с нами Марина Олеговна Зуева, и она поняла, что что-то не то, не просто спина. Она подошла и сразу же меня толкнула: иди вызывай скорую. И потом все другие ребята подошли, которые были на льду, и закрыли Сергея собой, они меня не пустили.

Нас посадили в комнату ожидания, я не знаю, сколько мы там сидели, но точно недолго. И всё. Я думала, что что-то плохое, но даже не думала, что с сердцем. Ну спина сейчас, потому что иногда у него было так, что ему надо было лечь.

Понимаешь внутри, животом, а мозгом нет. Я уже не помню, что сказал врач, я помню, что я сползла на пол с дивана и начала говорить: не надо говорить, не надо говорить. Я не могла по-английски говорить, это было по-русски», — сказала Гордеева в интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец.

Гордеева и Гриньков – двукратные олимпийские чемпионы в парном катании. Гриньков умер в 1995 году во время тренировки от инфаркта.