«Что за фигня?» Гордеева — о скандале на ОИ-2002 с вручением двух золотых медалей

Фигуристка Екатерина Гордеева высказалась о скандале на Олимпийских играх 2002 в Солт-Лейк-Сити, когда победу в парном катании присудили сразу двум дуэтам — российскому (Елене Бережной и Антону Сихарулидзе) и канадскому (Жами Сале и Давиду Пеллетье).

«Я очень любила Антона (Сихарулидзе) с Леной (Бережной). Как они катались, какая была программа, как они себя преподносили на льду. И, естественно, я такая: что за фигня? Как это может быть? Конечно, наши лучше. Думала, что наши лучше откатались, конечно.

Но интересно, что сейчас, когда я смотрю на эти кадры, и с Давидом (Пеллетье) я разговаривала об этом очень много, он говорит: я вообще к этому абсолютно нормально отношусь, естественно, русские лучше, я не ожидал, что их могут подвинуть. Это из федерации пошло. Он сказал: конечно, было обидно, потому что мы откатали лучшее, что могли откатать, но если б сказали: ты второй, — то ты второй.

Сейчас, когда я смотрю… Тогда я даже не смотрела как следует их программу, для меня Бережная и Сихарулидзе откатались — супер, всё, выиграли. Я не вникала так сильно. Я только подумала: ну как это может быть, всЁ, первое место заняли, дали золотую медаль. А сейчас я смотрю и понимаю, что Давид с Жами откатали гениально. Это было расслабленно. А у Антона с Леной было на грани. Этим всегда русские, мне кажется, отличаются. Они катаются наотмашь, будто сейчас сорвут что-то. А Давид с Жами откатали прям расслабленно, целый театральный номер — они ж целую историю показали», — сказала Гордеева в интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец.

Екатерина Гордеева в 1988 и 1994 годах выигрывала Олимпийские игры в парном катании в дуэте с Сергеем Гриньковым. В 1995 году Гриньков умер во время тренировки от сердечного приступа. Сейчас она состоит в браке и нашла счастье с третьим мужем канадским фигуристом Давидом Пеллетье.