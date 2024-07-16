Софья Самоделкина — вторая после короткой программы на летнем чемпионате Казахстана

Бывшая российская фигуристка Софья Самоделкина заняла второе место в короткой программе на летнем чемпионате Республики Казахстан.

Она показала результат с суммой оценок в 51,23 балла. Самоделкина упала во время исполнения тройного лутца. Лидирует после короткой программы Софья Фарафонова с результатом 51,89 балла. С произвольной программой фигуристки выступят в среду, 17 июля.

Это дебютное выступление Самоделкиной в качестве казахстанской фигуристки. До этого последний раз она выходила на старт в финале Гран-при России 3-5 марта 2023 года, где заняла предпоследнее, 11-е место.

Летний чемпионат Казахстана проходит в Караганде с 15 по 18 июля. На соревнованиях Самоделкина представляет Астану. В августе 2023 года фигуристка сменила спортивное гражданство на казахстанское.