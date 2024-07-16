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«Представляете, какой кипиш будет». Галлямов намекнул на свадьбу известной фигуристки

«Представляете, какой кипиш будет». Галлямов намекнул на свадьбу известной фигуристки
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Бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года, чемпион мира и Европы российский фигурист Александр Галлямов опубликовал загадочное сообщение о свадьбе российской фигуристки.

«Представляете, какой кипиш будет, когда другая фигуристка с именем, начинающимся и заканчивающимся на „А“, будет выходить замуж?» — написал Галлямов в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее российские фигуристы Александра Трусова и Макар Игнатов объявили дату свадьбы. На фестивале VK влюблённые оригинальным способом раскрыли, что свадьба состоится 17 августа. Стало известно, что свидетельницей Трусовой на свадьбе будет ещё одна фигуристка Софья Самоделкина.

Напомним, Игнатов сделал предложение Трусовой совсем недавно, сама спортсменка призналась, что не раздумывая ответила «да».

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