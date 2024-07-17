Софья Самоделкина выиграла летний чемпионат Казахстана

Бывшая российская фигуристка Софья Самоделкина стала победительницей летнего чемпионата Казахстана. По сумме короткой и произвольной программ спортсменка набрала 161,43 балла.

Летний чемпионат Казахстана по фигурному катанию.

Женское одиночное катание. Результаты:

1. Софья Самоделкина — 161,43 балла.

2. София Фарафонова — 140,55.

3. Анна Санникова — 136,41.

В короткой программе соревнований Самоделкина набрала 51,23 балла и занимала второе промежуточное место.

Это был дебютный турнир Самоделкиной в качестве казахстанской фигуристки. До этого последний раз она выходила на старт в финале Гран-при России 3–5 марта 2023 года, где заняла предпоследнее, 11-е место.

Летний чемпионат Казахстана проходит в Караганде с 15 по 18 июля. На соревнованиях Самоделкина представляет Астану. В августе 2023 года фигуристка сменила спортивное гражданство на казахстанское.