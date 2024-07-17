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Самоделкина: первые соревнования завершились. Было много ошибок, идём дальше

Самоделкина: первые соревнования завершились. Было много ошибок, идём дальше
Софья Самоделкина
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Бывшая российская фигуристка Софья Самоделкина прокомментировала победу на летнем чемпионате Казахстана. На первом старте за другую страну спортсменка набрала 161,43 балла.

«Друзья, спасибо большое за поддержку! Она мне безумно помогла и придала много сил. Первые соревнования завершились, много ошибок, над которыми должна быть проделана колоссальная работа, идём дальше. Спасибо маме, Эльмире Сарсенгалиевне, тренерам, друзьям», — написала Самоделкина в своём телеграм-канале.

Летний чемпионат Казахстана по фигурному катанию.
Женское одиночное катание. Результаты:

1. Софья Самоделкина — 161,43 балла.
2. София Фарафонова — 140,55.
3. Анна Санникова — 136,41.

В короткой программе соревнований Самоделкина набрала 51,23 балла и занимала второе промежуточное место.

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