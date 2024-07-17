Самоделкина: первые соревнования завершились. Было много ошибок, идём дальше

Бывшая российская фигуристка Софья Самоделкина прокомментировала победу на летнем чемпионате Казахстана. На первом старте за другую страну спортсменка набрала 161,43 балла.
«Друзья, спасибо большое за поддержку! Она мне безумно помогла и придала много сил. Первые соревнования завершились, много ошибок, над которыми должна быть проделана колоссальная работа, идём дальше. Спасибо маме, Эльмире Сарсенгалиевне, тренерам, друзьям», — написала Самоделкина в своём телеграм-канале.
Летний чемпионат Казахстана по фигурному катанию.
Женское одиночное катание. Результаты:
1. Софья Самоделкина — 161,43 балла.
2. София Фарафонова — 140,55.
3. Анна Санникова — 136,41.
В короткой программе соревнований Самоделкина набрала 51,23 балла и занимала второе промежуточное место.