«Не в кайф катать одно и то же». Худайбердиева — о подготовке к сезону с Базиным

Фигуристка Елизавета Худайбердиева, выступающая в танцах на льду с Егором Базиным, рассказала, как проходят тренировки.

«Мы стараемся каждый год сделать что-то новое, приближаемся к стилю своего тренера, в том сезоне мы всё-таки просто притирались друг к другу как спортсмены, сейчас перенимаем его идею фигурного катания.

Ритм-танец в том же стиле, в котором он задан, стиль этот похож на прошлогодний, будет интересно. Эти программы мне нравятся больше, чем в прошлом году. В произвольной брейк-данса не будет, но все элементы будут новые, мы работали всей командой. Нам лично не в кайф катать одно и то же.

Изменилось ли что-то с уходом некоторых дуэтов из группы? Меньше очередь на музыку, всё остальное так же идеально. Сборы проходят в штатном режиме, всё как и должно быть для июля месяца, я начала шить костюмы», — приводит слова Худайбердиевой ТАСС.

Напомним, в прошедшем сезоне танцевальный дуэт Худайбердиевой и Базина завоевал серебро на чемпионате России и Спартакиаде сильнейших, они также вошли в состав сборной на будущий сезон.