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«Дорогой, хватит ревновать». Фигуристка Худайбердиева — о казусе с партнёром на тренировке

«Дорогой, хватит ревновать». Фигуристка Худайбердиева — о казусе с партнёром на тренировке
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Фигуристка Елизавета Худайбердиева, выступающая в танцах на льду с Егором Базиным, во время тренировки села на лицо партнёра после падения.

«Дорогой, хватит ревновать. Да, я катаюсь в паре, но это просто тренировка», — сказала Худайбердиева после падения с Базиным. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео данного комедийного казуса.

20-летняя Елизавета Худайбердиева в 2022 году вышла замуж за продюсера Первого канала Кирилла Благова. Егор Базин в июне этого года женился на бывшей фигуристке россиянке Екатерине Сержантовой.

Напомним, в прошедшем сезоне танцевальный дуэт Худайбердиевой и Базина завоевал серебро на чемпионате России и Спартакиаде сильнейших, они также вошли в состав сборной на будущий сезон.

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