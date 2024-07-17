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Самоделкина выступала на чемпионате Казахстана на фоне проблем с голеностопом — источник

Самоделкина выступала на чемпионате Казахстана на фоне проблем с голеностопом — источник
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Бывшая российская фигуристка Софья Самоделкина выступала на летнем чемпионате Казахстана на фоне проблем с голеностопом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Софья Самоделкина выступила на чемпионате Казахстана на фоне проблем с голеностопом», — приводит слова источника ТАСС.

Напомним, Самоделкина стала победительницей летнего чемпионата Казахстана. По сумме короткой и произвольной программ спортсменка набрала 161,43 балла.

Это был дебютный турнир Самоделкиной в качестве казахстанской фигуристки. До этого последний раз она выходила на старт в финале Гран-при России 3–5 марта 2023 года, где заняла предпоследнее, 11-е место.

Летний чемпионат Казахстана проходит в Караганде с 15 по 18 июля. На соревнованиях Самоделкина представляет Астану. В августе 2023 года фигуристка сменила спортивное гражданство на казахстанское.

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