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«Просто развлекаюсь». Илья Малинин показал видео, на котором приземлил сальто на одну ногу

«Просто развлекаюсь». Илья Малинин показал видео, на котором приземлил сальто на одну ногу
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Действующий чемпион мира в мужском одиночном катании американец Илья Малинин опубликовал в своих социальных сетях впечатляющий видеоролик. На нём фигурист приземлил сальто на одну ногу, после чего сделал несколько шагов и следом практически чисто исполнил четверной тулуп.

«Просто развлекаюсь», — подписал видео Малинин.

Малинину 19 лет. Помимо золота с ЧМ-2024, он имеет в своём активе победу в финале серии Гран-при ISU, титул чемпиона мира среди юниоров и две победы на взрослом национальном чемпионате. В тренерский штаб Ильи входят его родители Татьяна Малинина и Роман Скорняков, их консультирует известный специалист Рафаэль Арутюнян.

Ранее стало известно, что Малинин планирует выступить на двух этапах серии Гран-при ISU в 2024 году — в США и Канаде. Первый пройдёт с 18 по 20 октября, второй — с 25 по 27 октября.

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