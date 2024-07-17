«Просто развлекаюсь». Илья Малинин показал видео, на котором приземлил сальто на одну ногу

Действующий чемпион мира в мужском одиночном катании американец Илья Малинин опубликовал в своих социальных сетях впечатляющий видеоролик. На нём фигурист приземлил сальто на одну ногу, после чего сделал несколько шагов и следом практически чисто исполнил четверной тулуп.

«Просто развлекаюсь», — подписал видео Малинин.

Малинину 19 лет. Помимо золота с ЧМ-2024, он имеет в своём активе победу в финале серии Гран-при ISU, титул чемпиона мира среди юниоров и две победы на взрослом национальном чемпионате. В тренерский штаб Ильи входят его родители Татьяна Малинина и Роман Скорняков, их консультирует известный специалист Рафаэль Арутюнян.

Ранее стало известно, что Малинин планирует выступить на двух этапах серии Гран-при ISU в 2024 году — в США и Канаде. Первый пройдёт с 18 по 20 октября, второй — с 25 по 27 октября.