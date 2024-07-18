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«Убедился в высоком уровне работы». Галлямов — о тренировке с Климовым

«Убедился в высоком уровне работы». Галлямов — о тренировке с Климовым
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Бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года, чемпион мира и Европы российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, сообщил, что они посетили тренировку в штабе Фёдора Климова.

«Посетили тренировку Фёдора Александровича Климова. В очередной раз убедился в высоком уровне работы тренерского штаба, а также в большом желании и профессиональном отношении к делу со стороны учеников. Продолжаем работу над короткой программой с Албеной Денковой и Максимом Стависким», – написал Галлямов в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Александра Галлямова

Фото: Из личного архива Александра Галлямова

Ранее Александр Галлямов опубликовал загадочное сообщение, где намекнул на свадьбу одной российской фигуристки. Напомним, российские фигуристы Александра Трусова и Макар Игнатов объявили дату свадьбы. На фестивале VK влюблённые оригинальным способом раскрыли, что свадьба состоится 17 августа.

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