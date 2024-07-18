Софья Самоделкина выступит на Гран-при ISU среди юниоров

Выступающая за Казахстан фигуристка Софья Самоделкина примет участие в Гран-при ISU среди юниоров. Об этом сообщила главный тренер национальной команды Асем Касанова.

В среду, 17 июля, Самоделкина, ранее представлявшая Россию, провела первый турнир под новым флагом. На летнем чемпионате Казахстана она заняла первое место.

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«Есть закон о спорте, который регламентирует то, что мы в конце сезона подаём списки на утверждение в комитет. По итогам сезона всех чемпионатов Казахстана спортсмены, занявшие призовые места, входят в национальные команды. Однако в порядке исключения победители и призёры летнего чемпионата страны также имеют право выступать на международных стартах.

Софья Самоделкина выступит на этапе мирового Гран-при среди юниоров. Нашей команде разрешено участвовать в трёх этапах Гран-при. Софья выступит в Анкаре (Турция) с 18 по 21 сентября», – приводит слова Касановой Tengri Sport.