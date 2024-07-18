Щербакова приступила к тренировкам на льду после операции на голеностопе

Российская фигуристка олимпийская чемпионка 2022 года, чемпионка мира в одиночном катании 20-летняя Анна Щербакова вернулась на лёд после операции на голеностопе. В социальных сетях спортсменка опубликовала видео своей первой тренировки на льду после травмы.

«Всем привет! Я приехала в Турцию на сборы. И сегодня первый день, как я встала на коньки… Ура!» — сообщила Щербакова в своих социальных сетях.

Напомним, после победы на Олимпийских играх — 2022 в Пекине Щербакова не выступала на спортивных соревнованиях. Из-за травмы голеностопа Анна пропустила весенний тур шоу Этери Тутберидзе. В конце марта фигуристка сообщила, что успешно перенесла операцию. В данный момент она активно участвует в шоу, а также успешно пробует себя в роли ведущей, в том числе соревнований фигуристов.